США рассматривают два сценария в случае нападения РФ на Украину — WSJ

Администрация президента США Джозефа Байдена прорабатывает несколько вариантов реагирования в случае нового нападения РФ на Украину. Есть два направления действий, пишет издание The Wall Street Journal.



В материале говорится, что первый вариант предусматривает усиление оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи и расширение санкций против России.



Согласно второму сценарию, по данным издания, США будет реализовывать вариант «снижения риска конфронтации с Москвой». Это подразумевает ограничение количества военных учений, проводимых США в Европе, поскольку такие учения провоцируют критику со стороны России. Также при этом США приостановит программу военной помощи Украине.