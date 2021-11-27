ОБСЕ призывает немедленно прекратить препятствовать работе наблюдателей в ОРДЛО

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили препятствование работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.



В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что СММ ОБСЕ сталкивается с «систематическими и неприемлемыми препятствиями для свободы передвижения» на территориях, которые не контролируются правительством Украины, особенно в Луганской области.



Руководство ОБСЕ призвало к «немедленному снятию ограничений, которые вышли на новый уровень, эффективно предотвращая операции СММ».



В частности, как отмечают Линде и Шмид, на прошлой неделе движение патрулей СММ ОБСЕ через линию соприкосновения было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких точках Луганской области и дважды — в Донецкой области.



«В решении № 1117 Постоянного совета ОБСЕ указано, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины. Неограниченный и безоговорочный доступ ко всем территориям необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач», — подчеркивается в заявлении.