Зеленский ответил на петицию о запрете въезда в Украину для россиян

Президент Владимир Зеленский дал ответ на петицию о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для граждан России. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Речь идет о петиции, которую 2 ноября разместил Сергей Стерненко, по инициированию «введения запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введения визового режима». 11 ноября эта петиция собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.



В ответе Зеленского указано, что ранее был принят ряд мер по ограничению въезда россиян, в частности, въезд граждан России в Украину осуществляется только по дипломатическим, служебным и загранпаспортам, введен сбор биометрических данных. Кроме того, президент упоминает такие спецмеры, как санкции и запрет въезда для лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.



«Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», — отмечается в ответе на петицию.



Также сообщено, что президент направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой «проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан России согласно потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов».