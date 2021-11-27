За неделю поток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 4% — Госпогранслужба

Из семи существующих КПВВ на линии соприкосновения ежедневно работает только «Станица Луганская». За неделю количество пересечений здесь увеличилось на 4%, сообщает Госпогранслужба Украины.



В ведомстве напомнили, что с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию соприкосновения ежедневно с 08:00 до 16:00. При этом боевики «Л-ДНР» продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.



Через КПВВ «Станица Луганская» за неделю на временно оккупированную территорию прошли 8 234 человека, а на контролируемую территорию — 8 509 человек.



На Донетчине напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики осуществляют пропуск отдельных категорий граждан только дважды в неделю — в понедельник и пятницу.



«В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 398 человек и 86 транспортных средств на временно оккупированную часть Донетчины, и одновременно 258 человек и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию», — отметили в Госпогранслужбе.



При въезде на подконтрольную правительству территорию нужно установить и активировать мобильное приложение «Вдома» для контроля самоизоляции. В случае невозможности установки приложения, такие люди подлежат обсервации.



Самоизоляция будет прекращаться при получении отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ.



В то же время, действует широкий перечень категорий, к которым самоизоляция не применяется, прежде всего, это касается имеющих сертификаты о вакцинации против коронавируса.