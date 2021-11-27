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«ДНР»: Главный мост Донецка требует ремонта, но денег нет

27 ноября 2021, 22:43

«ДНР»: Главный мост Донецка требует ремонта, но денег нет

Мост через реку Кальмиус по проспекту Ильича в Донецке требует капитального ремонта, но средств на это нет. Об этом заявил глава «администрации» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

«Мы занимаемся этим вопросом. Очень сложный проект. Все-таки мы — шахтерский край. Выработки, вибрация — все это наложило отпечаток», — отметил он в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает».

По его словам, приезжали специалисты, которые обследовали мост. «Он признан стабильно устойчивым, но, естественно, требующим ремонта», — сообщил Кулемзин.

Он рассказал, что сейчас разрабатывается проект реконструкции моста, и стоимость его «будет немалой».

«Нужно будет изыскивать средства. Но и самое главное — нужно будет изыскивать специалистов, потому что там нужен и специалист-человек и технологическое оборудование, которое необходимо будет использовать, все-таки это на воде», — заявил «мэр» Донецка.

В июле 2020 года Кулемзин заявлял, что мост через реку Кальмиус по проспекту Ильича «удалось спасти от обрушения». Уже тогда он констатировал, что конструкция требует капитального ремонта. Но за все это время вопрос не решился, а мост при этом продолжают использовать в обычном режиме, ежедневно по нему проходит большое количество транспорта, включая пассажирский.

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