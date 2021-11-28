Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе за сутки

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Обстрелы пришлись на окрестности Марьинки, Пивденного, Новолуганского и Золотого-4. Возле Золотого-4 боевики осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.ВСУ открывали ответный огонь.



Боевики применили минометы калибра 82 и 120 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



Украинские военнослужащие не пострадали.