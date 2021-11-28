Почти 7500 случаев COVID-19 выявлено в Украине, 400 человек умерли

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 7 483 новых случая заболевания COVID-19. При этом 10 270 человек выздоровели, 400 — умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Среди новых заболевших — 774 ребенка и 105 медработников.



За все время пандемии в Украине заболело 3 422 023 человека, из которых выздоровели 2 910 237 пациентов, летальных исходов — 85 117.



С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу — 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.