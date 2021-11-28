Кулеба: Те, кто не сотрудничает с Украиной в военной сфере, укрепляют РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается решать конфликт на Донбассе военным путем, а ищет военную поддержку для сдерживания агрессии РФ. Об этом он сказал интервью немецкому изданию Zeit.



«Я категорически отвергаю идею о том, что вооружение Украины сродни разжиганию конфликта. Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой, поэтому те, кто отвергает сотрудничество с нами в военной и оборонной сферах, укрепляют позиции России», — заявил он.



Министр рассказал, что Украина сейчас ведет активный диалог с различными партнерами, которые готовы продавать военную технику и оружие. С какими именно государствами ведутся такие переговоры, Кулеба отказался говорить.



По его словам, тезис о том, что вооружение Украины приведет к военной эскалации на Донбассе вторит российскому нарративу.



«К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару. Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблемы на Донбассе боевым путем», — отметил он.



«Существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне», — подчеркнул глава МИД.

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