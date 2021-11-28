В украинской делегации обвинили РФ в блокировании работы политподгруппы ТКГ

Представители Российской Федерации блокируют работу политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по нескольким направлениям. Об этом заявил народный депутат, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, и. о. первого заместителя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии телеканалу «Дом».



«В подгруппе по политическим вопросам, в которой я представляю украинскую делегацию в ТКГ, происходит очень сложная дискуссия», — отметил он.



Так, год назад на уровне ТКГ было принято решение, чтобы политическая подгруппа разработала так называемый план действий по реализации Минских соглашений.



«Но так как подходы очень разные к тому, каким образом реализовывать Минские договоренности, наша делегация внесла свой проект плана еще год назад. Он не поддерживается, к сожалению, нашими визави по переговорам. Более того, российская делегация отказывается принимать активное участие в обсуждении этого поручения Трехсторонней контактной группы, что, на мой взгляд, свидетельствует, что она не хочет принимать на себя соответствующую ответственность, которую она должна нести как участник ТКГ», — сказал Костин.



Он добавил, что на протяжении последних месяцев в политической подгруппе украинская делегация ставила вопросы о необходимости рассматривать в том числе традиционные для политической подгруппы вопросы повестки дня.



«В том числе, адаптацию закона "Об особом порядке местного самоуправления..." в связи с включением в этот закон так называемой формулы Штайнмайера. И здесь мы также не можем добиться взаимопонимания — наши визави по консультациям не хотят продолжать рассмотрение этого законопроекта», — продолжил и. о. первого заместителя украинской делегации в ТКГ.



Костин подчеркнул, что именно принятие законов является основным элементом политического урегулирования конфликта на Донбассе.



«Это же не только закон об особом порядке местного самоуправления, но также и называемый закон об амнистии, закон об особенностях проведения местных выборов», — добавил он.



«Вот в связи с чем работа в политической подгруппе сейчас носит характер таких дискуссий — и в отношении того, что делать с планом действий, и касательно нашего предложения вернуться к работе над законопроектами... На наш взгляд, эта работа заблокирована в связи с тем, что Российская Федерация не готова и не собирается в данный момент способствовать этому политическому урегулированию», — считает Костин.