В ТКГ объяснили, почему закон об «особом статусе» продлевают, а не принимают

Законопроект об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет продлен сроком на один год как и годами ранее. Об этом заявил народный депутат, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, и. о. первого заместителя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в эфире телеканала «Дом».



Законопроект уже внесен в Верховную Раду и, по словам нардепа, будет продлен в середине декабря.



Костин объяснил, что законопроект продлевается, а не принимается, так как в ТКГ до сих продолжаются дискуссии о включении в документ «формулы Штайнмайера».



«К сожалению, в настоящий момент эти консультации не завершены, поэтому будем продлевать на 1 год, с надеждой на то, что в следующем году эти консультации пройдут, и мы сможем этот закон уже адаптировать под решение лидеров Нормандского формата. И тогда его будем принимать уже в том виде, в котором он необходим для того, чтобы это способствовало политическому урегулированию», — прокомментировал он.



Внедрение форумулы Штайнмайера в украинское законодательство и законопроекты, к которым привязана политическая часть урегулирования — законы об амнистии и выборах в ОРДЛО — обсуждаются политической подгруппой ТКГ. Ранее Костин обвинил российскую делегацию в блокировании переговоров в рамках подгруппы по политическим вопросам.