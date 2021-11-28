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Главные новости Донбасса за неделю

28 ноября 2021, 21:44

Главные новости Донбасса за неделю

Урегулирование конфликта на Донбассе

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 153 100 заболевших ковидом (137 600 пациентов выздоровели, 4300 — умерли). За неделю зафиксировали 5998 случаев заболевания и 202 летальных случая.

Группировка «ДНР» признает 107 634 заболевших COVID-19: 88 611 человек выписаны, 8115 — скончались. За неделю — 5219 новых случаев болезни и 340 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 56 823 случая коронавируса (49 227 пациентов выздоровели, 1970 человек умерли). За неделю — 1319 новых случаев болезни и 88 летальных случаев.

Группировка «ЛНР» подтверждает 20 621 случай COVID-19: выписали 16 860 человек, 2915 — умерли. За неделю — 278 новых случаев болезни и 78 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Законопроект о переходном периоде в ближайшее время не будет рассматриваться, так как его принятие может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский. Он также считает, что президенту России Владимиру Путину следует публично опровергнуть подготовку военного вторжения в Украину.

Украина не планирует проведения наступательной военной операции на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Россия «повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. Кремль назвал эту информацию «вбросом».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов задействовать дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится. А новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой. На фоне наращивания Россией военной группировки на границе с Украиной Великобритания разместит в Германии передовую военную бригаду.

Евросоюз отреагировал на указ президента России Владимира Путина о расширении доступа товаров из отдельных районов Донбасса. Евросоюз сожалеет об этом и призывает Москву отменить документ, который, по мнению Брюсселя, обостряет конфликт на востоке Украины.

Права человека

Боевики незаконно удерживают в тюрьмах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 300 граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Группировка «ЛНР» задержала и осудила жителя Краснодонского района якобы за «государственную измену». Мужчину незаконно приговорили к шести годам лишения свободы.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала Россию и контролируемые ею группировки «ЛНР» и «ДНР» допустить представителей «Международного Комитета Красного Креста» к заключенным в ОРДЛО.

Государственный переворот

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии у него агентурной информации о том, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну». Ахметов опроверг это. По информации источника Buzzfeed News, госпереворот готовили офицер ФСБ и три «перебежчика» из МВД Украины, которые находятся в оккупированном Крыму.

Боевые действия

Прифронтовое село Невельское в Донецкой области покинули почти все жители после увеличения случаев обстрелов, под которыми оказываются жилые дома.

Общество

В группировке «ДНР» признали наличие возможных провалов почвы и выброса метана на поверхность на территориях с шахтами.

Обвиняемый в пытках в тюрьме боевиков «Изоляция» в оккупированном Донецке Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции, пишут «Грати».

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Концентрация российских войск на границе с Украиной и вероятность полномасштабного вторжения — топ-тема этой недели. Но каковы истинные мотивы Кремля? // Еще одна угроза экологии грядет из-за военного конфликта на Донбассе. Если раньше говорили об опасности затопления шахт на неподконтрольной территории, то сегодня уже новая угроза — стихийные свалки // Онлайн-регистрация ребенка, дистанционная верификация для соцвыплат и регистрация на ипотечный кредит— только в этом году все эти цифровые услуги Украины стали доступны жителям ОРДЛО и переселенцам. Но воспользоваться современными благами смогут не все.

«Донбасс Реалии»: Россия может атаковать Украину в конце января или начале февраля. Такую информацию сообщила украинская разведка. Более 92 тысяч российских военных сейчас у украинских границ. Возможны ли авиаудары, артиллерийские, бронетанковые, воздушно-десантные атаки на Донбассе, в Одессе, в Мариуполе? Беларусь, Крым, группировка «ДНР», «ЛНР»: откуда нападет Путин? // Российско-украинская граница: что происходит на пограничной территории? Эксклюзив.

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