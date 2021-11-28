Главные новости Донбасса за неделю

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 153 100 заболевших ковидом (137 600 пациентов выздоровели, 4300 — умерли). За неделю зафиксировали 5998 случаев заболевания и 202 летальных случая.
Группировка «ДНР» признает 107 634 заболевших COVID-19: 88 611 человек выписаны, 8115 — скончались. За неделю — 5219 новых случаев болезни и 340 умерших.
На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 56 823 случая коронавируса (49 227 пациентов выздоровели, 1970 человек умерли). За неделю — 1319 новых случаев болезни и 88 летальных случаев.
Группировка «ЛНР» подтверждает 20 621 случай COVID-19: выписали 16 860 человек, 2915 — умерли. За неделю — 278 новых случаев болезни и 78 умерших.Урегулирование конфликта на Донбассе
Законопроект о переходном периоде в ближайшее время не будет рассматриваться, так как его принятие может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе, заявил
президент Владимир Зеленский. Он также считает
, что президенту России Владимиру Путину следует публично опровергнуть подготовку военного вторжения в Украину.
Украина не планирует проведения наступательной военной операции на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил
, что Россия «повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе».
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США направили
европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. Кремль назвал эту информацию «вбросом».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила
, что ЕС должен быть готов задействовать дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится. А новая правящая коалиция в Германии потребовала
от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой. На фоне наращивания Россией военной группировки на границе с Украиной Великобритания разместит
в Германии передовую военную бригаду.
Евросоюз отреагировал
на указ президента России Владимира Путина о расширении доступа товаров из отдельных районов Донбасса. Евросоюз сожалеет об этом и призывает Москву отменить документ, который, по мнению Брюсселя, обостряет конфликт на востоке Украины.Права человека
Боевики незаконно удерживают в тюрьмах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 300 граждан Украины. Об этом сообщила
уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Группировка «ЛНР» задержала
и осудила жителя Краснодонского района якобы за «государственную измену». Мужчину незаконно приговорили к шести годам лишения свободы.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала
Россию и контролируемые ею группировки «ЛНР» и «ДНР» допустить представителей «Международного Комитета Красного Креста» к заключенным в ОРДЛО.Государственный переворот
Президент Владимир Зеленский заявил
о наличии у него агентурной информации о том, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну». Ахметов опроверг это. По информации источника Buzzfeed News, госпереворот готовили
офицер ФСБ и три «перебежчика» из МВД Украины, которые находятся в оккупированном Крыму.Боевые действия
Прифронтовое село Невельское в Донецкой области покинули
почти все жители после увеличения случаев обстрелов, под которыми оказываются жилые дома.Общество
В группировке «ДНР» признали
наличие возможных провалов почвы и выброса метана на поверхность на территориях с шахтами.
Обвиняемый в пытках в тюрьме боевиков «Изоляция» в оккупированном Донецке Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции, пишут
«Грати».Дайджест тв-еженедельников«Донбасс сегодня»
: Концентрация российских войск на границе с Украиной и вероятность полномасштабного вторжения — топ-тема этой недели. Но каковы истинные мотивы Кремля? // Еще одна угроза экологии грядет из-за военного конфликта на Донбассе. Если раньше говорили об опасности затопления шахт на неподконтрольной территории, то сегодня уже новая угроза — стихийные свалки // Онлайн-регистрация ребенка, дистанционная верификация для соцвыплат и регистрация на ипотечный кредит— только в этом году все эти цифровые услуги Украины стали доступны жителям ОРДЛО и переселенцам. Но воспользоваться современными благами смогут не все.«Донбасс Реалии»
: Россия может атаковать Украину в конце января или начале февраля. Такую информацию сообщила украинская разведка. Более 92 тысяч российских военных сейчас у украинских границ. Возможны ли авиаудары, артиллерийские, бронетанковые, воздушно-десантные атаки на Донбассе, в Одессе, в Мариуполе? Беларусь, Крым, группировка «ДНР», «ЛНР»: откуда нападет Путин? // Российско-украинская граница: что происходит на пограничной территории? Эксклюзив.Подписывайтесь на рассылку: