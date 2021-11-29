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Спад заболеваемости: В Украине выявили около 6 тысяч случаев коронавируса за воскресенье

29 ноября 2021, 08:16

Спад заболеваемости: В Украине выявили около 6 тысяч случаев коронавируса за воскресенье

За воскресенье, 28 ноября, в Украине выявили 5 804 случая заражения коронавирусом, что на 1 679 случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 10 477 пациентов, умерли 297 человек. Вчера госпитализировали 2 082 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 427 827 человек. Из них выздоровели 2 920 714 пациентов, а умерли 85 414 человек.

Вчера вакцинировались 93 970 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 13 320 532 человека. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 320 530 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 967 700 человек. Всего проведено 24 288 230 прививок.

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