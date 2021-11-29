Штаб ООС: Утро началось с обстрела у Светлодарска

С начала текущих суток, 29 ноября, незаконные вооружённые формирования совершили один обстрел на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Указано, что в районе Светлодарска НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.



За прошедшие сутки, по данным штаба, боевики совершили одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Уточняется, что в направлении Пивденного НВФ осуществили обстрел, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.



Потерь среди украинских военных не зафиксировано. В штабе подчеркнули, что военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила об одном нарушении режима «тишины» в воскресенье. Подчеркивается, что огонь из стрелкового оружия велся у Славяносербска, в результате чего погиб военнослужащий «народной милиции ЛНР».