«ЛНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса

За минувшие сутки, 28 ноября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали два летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Кроме того, 11 человек были выписаны после выздоровления. О новых случаях коронавируса за воскресенье не сообщается.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 20 621 заболевшего ковидом. Из этого количества 16 871 пациент выздоровел, а 2 917 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.





