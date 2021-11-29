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«ЛНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса

29 ноября 2021, 09:35

«ЛНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса

За минувшие сутки, 28 ноября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали два летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».

Кроме того, 11 человек были выписаны после выздоровления. О новых случаях коронавируса за воскресенье не сообщается.

За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 20 621 заболевшего ковидом. Из этого количества 16 871 пациент выздоровел, а 2 917 человек умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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