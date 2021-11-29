На Бурштынской ТЭС Ахметова произошла авария, четыре человека пострадали

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на седьмом энергоблоке, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ТЭС.



Отмечается, что авария произошла в 21:20 предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги.



Пострадавшим работникам предоставили первую помощь и доставили в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



В связи с аварией блок № 7 был отключен от сети. На ТЭС заявили, что это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона.



Сейчас станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС координирует свои действия с «Укрэнерго». Для компенсации мощности готовится к запуску блок № 4.



Также ночью энергетики ликвидировали последствия задымления на кровле над котлом блока № 8, площадью 2 квадратных метра. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Бурштынская ТЭС входит в состав «ДТЭК Западэнерго», которая в свою очередь является частью холдинга ДТЭК Рината Ахметова.