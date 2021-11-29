В Петербурге появилось граффити с убитым главой «ДНР» Захарченко

Граффити с Александром Захарченко в Санкт-Петербурге. Фото из соцсетей

В российском Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 ноября, было открыто граффити с изображением убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.



Инициаторами его создания выступили организации «Оплот» и «За правду», сообщается на сайте последней.



Граффити находится в поселке Металлострой на окраине города.

Граффити с Александром Захарченко в Санкт-Петербурге. Фото из соцсетей

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают.



В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.