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Арестович заявил, что видео со стрельбой Бутусова осложняют переговоры в ТКГ

29 ноября 2021, 13:48

Арестович заявил, что видео со стрельбой Бутусова осложняют переговоры в ТКГ

Опубликованное главным редактором сайта «Цензор.нет» Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, осложнят переговоры Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об етом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы получили уже полный набор осложнений. В России и оккупированных ей ОРДЛО появился повод говорить о том, что Украина первой нарушает Минские соглашения», — сказал Арестович.

По словам спикера ТКГ, действия Бутусова также наносят вред военно-дипломатическим контактам Украины с западными партнерами.

«Военно-политическое руководство страны вынуждено объяснять западным партнерам, почему в ситуации, когда у границ Украины находится почти 100-тысячное сосредоточение российских войск, идет сложнейшая дипломатическая борьба, некий журналист Бутусов позволяет себе создавать информационный повод, которое однозначно трактуется следующим образом: Украина не контролирует собственные вооруженные силы», — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что действия Бутусова, где бы он в реальности не находился, стреляя из артиллерии, будь то зона проведения ООС или тренировочный полигон, не укладываются в нормы журналистской этики, а также создают проблемы для украинской армии.

«Бутусов подставляет профессию, журналистов, страну, армию. В ГБР вчера ведь очень четко сказали: дело не столько Бутусове, сколько в высшем командном составе, который допустил это. Сейчас начнутся проблемы у военных», — считает спикер ТКГ.

28 ноября Юрий Бутусов на своей странице в Facebook выложил видео, на котором он стреляет из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «По оккупантам огонь».

На следующий день Бутусов дописал, что видео снято «очень давно» и не на Донбассе, а во время «тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины».

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в рамках которого изучит видео Бутусова. Производство открыто по статьям 414 Уголовного кодекса (Нарушение правил обращения с оружием) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Бутусов посчитал, что уголовное производство завели против него. Однако в ГБР расследований уточнили, что производство по указанному в его публикации факту, предметом расследования «является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию».

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