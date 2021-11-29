Эрдоган готов быть посредником между Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между властями Украины и России. Об этом он заявил во время поездки на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, передает агентство Anadolu.



«Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются», — сказал Эрдоган.



Он выразил надежду, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир.



«Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — добавил Эрдоган.

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