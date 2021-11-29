В ТКГ допустили, что инспекция МАГАТЭ посетит ОРДЛО до конца года

Визит инспекторов Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для проверки мест хранения ядерного материала на неподконтрольной Украине части Донбасса может состояться уже до конца года. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



«Сроки визита МАГАТЭ на территорию ОРДЛО пока в обсуждении. Пока не могу озвучивать конкретный срок, ожидаем гарантированного подтверждения всех сторон в ТКГ, но есть предварительная договоренность визита инспекторов МАГАТЭ — до конца текущего года», — сказал Арестович агентству «Интерфакс-Украина».



Он также добавил, что запрос МАГАТЭ поступил в период действия договоренностей по режиму прекращения огня, который вступил в силу в конце июля прошлого года.



«В любой международной организации вопрос, в первую очередь, о безопасности ее сотрудников. Они обратились, когда режим прекращения огня еще соблюдался. Они решили попробовать. Сейчас появилась надежда на стабилизацию на Донбассе в обозримые сроки — два года», — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.



Отвечая на вопрос, по какой возможной причине впервые с начала действия Минских соглашений представители России и ОРДЛО согласились на допуск инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории, Арестович ответил, что это может быть связано со стремлением России «не попасть на фоне западных санкций еще и под санкции МАГАТЭ ввиду активной деятельности РФ по строительству атомных объектов в мире».

По итогам заседания 10 ноября стороны переговоров согласовали визит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО.



В украинской делегации в ТКГ неоднократно заявляли об угрозе радиоактивной катастрофы на Донбассе из-за затопления шахты «Юнком», где в 1979 году советские власти произвели ядерный взрыв.



В апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела шахту в «мокрую» консервацию, затопив ее.