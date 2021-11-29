В Украине обяжут самоизолироваться вернувшихся из стран, где обнаружили штамм «Омикрон»

Министерство здравоохранения разрабатывает меры по предотвращению заражения украинцев новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.



Как предает пресс-служба президента, граждане Украины, побывавшие в странах, где обнаружен «Омикрон» должны пройти самоизоляцию по возвращении на родину. Речь идет о вернувшихся из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика.



«Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. Принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения 14-дневной самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более семи дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен», — отметил Ляшко.



Президент Зеленский подчеркнул, что украинские граждане, которые пребывают в указанных странах, должны внимательнее относиться к состоянию своего здоровья, соблюдать противоэпидемические требования и немедленно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов болезни.