Дело подрыва Рады: Савченко заявила, что производство против нее и Рубана закроют

Надежда Савченко и Владимир Рубан были освобождени из-подстражи в зале суда 15 апреля 2019 года. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.



Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.



Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.



Савченко арестовали 23 марта 2018 года.