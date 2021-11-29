Дело подрыва Рады: Савченко заявила, что производство против нее и Рубана закроют

Бывшая народная депутат Надежда Савченко заявила, что обвинительный акт в отношении нее и Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения.
Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.
«Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру", по причине необоснованности обвинения в мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано», — написано в сообщении.
Адвокат Савченко настаивает, что теперь дело против нее должны закрыть. Комментариев от Офиса генерального прокурора не было.
Надежда Савченко и Владимир Рубан были освобождени из-подстражи в зале суда 15 апреля 2019 года. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.
Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.
Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.
Савченко арестовали 23 марта 2018 года.