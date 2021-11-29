Самолет «ФК» Шахтер получил повреждение в аэропорту «Борисполь»

Самолет, который использует футбольный клуб «Шахтер», получил повреждение в международном аэропорту «Борисполь». Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта передает УП.



В понедельник в сети появились фото самолета в цветах донецкого клуба с повреждением.







В авиакомпании объяснили, что во время подготовки самолета к полету воздушное судно задел погрузчик. В результате инцидента было повреждено входное направляющее устройство двигателя.



Сейчас борт футбольного клуба находится на техническом обслуживании.