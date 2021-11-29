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Самолет «Шахтера» получил повреждение в аэропорту «Борисполь»

29 ноября 2021, 20:58

Самолет «Шахтера» получил повреждение в аэропорту «Борисполь»

Самолет, который использует футбольный клуб «Шахтер», получил повреждение в международном аэропорту «Борисполь». Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта передает УП.

В понедельник в сети появились фото самолета в цветах донецкого клуба с повреждением.



В авиакомпании объяснили, что во время подготовки самолета к полету воздушное судно задел погрузчик. В результате инцидента было повреждено входное направляющее устройство двигателя.

Сейчас борт футбольного клуба находится на техническом обслуживании.

Футбольный клуб «Шахтер» получил брендированный самолет «Боинг» 737-700 NG в 2019 году.

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