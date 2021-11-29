Арахамия говорит, что обсуждение отставки министра культуры Ткаченко не актуально. Министр это отрицает

Вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко уже не актуален. Об этом заявил лидер фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.



«Я не видел этого заявления (заявление Ткаченко об отставке — ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру, они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиа-пространстве», — сказал он.



В то же время сам Ткаченко в комментарии «Украинской правде» и «Суспильному» отметил, что обсуждение отставки еще идет. Он готов согласиться остаться в должности, если в правительстве примут во внимание его концепцию реформ.



«Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается», — сказал министр «Суспильному».

Ранее сообщалось, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра.



Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентства по вопросам кино.