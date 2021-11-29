По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 457 случаев заражения от коронавирус, один пациент умер. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 153 557 человек. Из этого числа выздоровели 138 500 человек, а умерли — 4 503.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали два летальных случая от коронавируса. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 20 621 заболевшего ковидом: 16 871 пациент выздоровел, а 2 917 человек умерли.



В Луганской области обнаружено 25 новых случаев коронавируса, 7 человек умерли. За все время исследований на подконтрольной территории выявили 56 848 заболевших COVID-19. Из них 49 331 пациент выздоровел, а 1 977 умерли.



Политика



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником между властями Украины и России. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя инициативу турецкого лидера, сказал, что Киев приветствует такое предложение.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Украина передала России через президента Турции Реджепа Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами.



Опубликованное главным редактором сайта «Цензор.нет» Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, осложнят переговоры Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Общество



В ТКГ допускают, что визит инспекторов Международного агентство по атомной энергии для проверки мест хранения ядерного материала на неподконтрольной Украине части Донбасса может состояться уже до конца года.



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