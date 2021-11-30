Двое украинских военных и мирный житель ранены на Донбассе

В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранены двое украинских военнослужащих и один мирный житель. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Пострадавших военных доставили в больницу, состояние их здоровья – удовлетворительное.



Как отмечается, за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Кроме того, был ранен мирный житель в окрестностях Станицы Луганской, по которым боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.



В сего за прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Помимо Станицы Луганской, обстрелы были в районе Светлодарска и Старогнатовки, Новоалександровки, Старого Айдара, Новолуганского.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о трех нарушениях «режима тишины» 29 ноября. Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Зеленой Рощи, Раевки и Николаевки.



Отмечается, что в результате боевых действий повреждены жилые дома в Николаевке по адресам квартал Юбилейное, дом 5а и дом 10.



Группировка «ДНР» заявила про обстрел в районе Александровки.



С начала текущих суток штаб ООС обстрелов не зафиксировал.