«ЛНР»: Еще пятеро умерших от коронавируса

За прошлые сутки, 29 ноября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Кроме того, 28 человек были выписаны после выздоровления. О новых случаях коронавируса за понедельник не сообщается.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 20 621 заболевшего ковидом. Из этого количества 16 899 пациентов выздоровели, а 2 922 человека умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.