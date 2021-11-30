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Следком России тоже решил изучить видео со стрельбой Бутусова

30 ноября 2021, 12:26

Следком России тоже решил изучить видео со стрельбой Бутусова

Следственный комитет России (СК) проверит видео, на котором украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что было опубликована видеозапись, на которой Бутусов совершает выстрел из гаубицы. Многие российские СМИ посчитали, что он стрелял «в сторону территории Донбасса». В СК отметили, что сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность «к гибели некоторых людей на Донбассе».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации [Александр Бастрыкин] поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства», — говорится в сообщении СК.

Там добавили, что «при наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины».

Видео с выстрелом из гаубицы главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов опубликовал 27 ноября. На следующий день Бутусов дописал, что видео снято «очень давно» во время «тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины».

В Украине уголовное производство по факту публикации видео Бутусовым 28 ноября начало Госбюро расследований. По предварительным выводам ГБР, инцидент действительно произошел вне зоны ООС на Донбассе.

Бутусов посчитал, что уголовное производство завели против него. Однако в Госбюро расследований уточнили, что производство возбуждено не против журналиста, а по указанному в его публикации факту. В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

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