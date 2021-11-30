В Сербии впервые осудили боевика-организатора боевых действий на Донбассе

В Сербии суд впервые вынес приговор за организацию участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе. Об этом сообщает Radio Slobodna Europa.



В октябре Высокий суд Белграда RSE признал виновным гражданину Сербии и приговорил его к шести месяцам лишения свободы в виде домашнего ареста, без электронного надзора.



Это первый подобный приговор в стране. Он отличается от остальных тем, что ранее суды в Сербии вели производство только из-за боевых действий за границей, но не за организацию участия. Мужчину признали виновным в том, что в период с 18 октября 2014 года до середины ноября 2014 года, находясь в вменяемом состоянии, осознавая свое преступление и осознавая его законодательный запрет, побуждал других людей к совершению преступления – участию в военных действий на территории другого государства.



Обвиняемый, как отмечено в решении Высокого суда, свою вину признал.



Как сообщил посол Украины в Сербии Александр Александрович, с декабря 2018 года, более 300 граждан ушли воевать на незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Следствие выяснило, что осужденный связывался с жителями Сербии через социальные сети, а затем по электронной почте отправлял им авиабилеты из Белграда в Москву, а из России наемники добрались в неподконтрольный Алчевск Луганской области.



Также добавляется, что осужденный «ранее присоединился к пророссийским силам добровольцем» на востоке Украины, а также в сентябре 2014 года вместе с другим человеком из Колумбии основал военизированное формирование «Интернациональная бригада», состоящее из сербов, французов и испанцев.



В Сербии максимальный срок наказания за участие и организацию участия в войне в иностранном государстве – до десяти лет лишения свободы.