В Украине будут заочно судить экс-командира ВМС за госизмену в Крыму

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Дениса Березовского. Прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя обвиняет бывшего военного командира в государственной измене и руководстве преступной организацией.



Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.



С 1 марта 2014 года его обязанностями в этой должности было предусмотрено сдерживание, локализация и нейтрализация вооруженных конфликтов, а при необходимости – предоставление отпора вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ.



«Однако обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, совершил государственную измену. Сразу после назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму. Также обвиняемый приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Президент РФ Владимир Путин назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом РФ. Решением СНБО от 26 февраля 2021 года он лишен военного звания.