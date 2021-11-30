Смертная казнь или пожизненное заключение: «ДНР» задержала серийного убийцу

В Зугресе (неподконтрольный город в Донецкой области) сотрудники так называемой «полиции ДНР» задержали мужчину, подозреваемого в серии убийств.



От местных жителей в «полицию» поступали жалобы о том, что на улицах города им угрожал убийством неизвестный мужчина с ножом. Известно, что спастись удалось двум потенциальным жертвам – женщине и пожилому мужчине. Преступник не смог причинить существенный вред женщине, потому что его спугнул проезжающий мимо автомобиль. А пожилой мужчина предложил деньги – 300 рублей, который преступник взял и скрылся.



Местные «правоохранители» составили фоторобот преступника и в итоге подозреваемый был задержан. В «МВД ДНР» не называют сроки поимки подозреваемого, а также временной отрезок, когда в Зугресе были совершены шесть убийств.



Если так называемый «суд ДНР» примет доказательства и признает задержанного виновным, ему грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь.