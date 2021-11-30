Александр Лукашенко заявил, что Крым «де-факто и де-юре стал российским», передает «РИА Новости».



По его словам, это произошло после так называемого «референдума» 2014 года.



«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал Лукашенко в интервью информагентству.



Ранее он открыто не признавал Крым российским.

4 ноября Александр Лукашенко посетовал, что президент РФ Владимир Путин, который в этот день находился в Севастополе, не пригласил его в оккупированный Крым. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко напомнил, что Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, а ему давно хочется побывать на полуострове и в целом встретиться с Путиным, чтобы обсудить некоторые вопросы союзного строительства.