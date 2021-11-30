На Донетчине зафиксировано еще 25 смертей от коронавируса, на Луганщине — восемь

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 706 новых случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 1 334 человека, а умерли 25 пациентов.



Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 154 263 человек. Из этого числа выздоровели 139 834 человека, а умерли — 4 529.



В Луганской области, по данным облгосадминистрации, за прошлые сутки выявили 224 заболевших коронавирусом.



Кроме того, 609 человек выздоровели, а 8 умерли.



За все время исследований на подконтрольной части Луганщины зафиксировано 57 072 заболевших COVID-19. Из них 49 940 пациентов выздоровели, а 1 985 умерли.

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