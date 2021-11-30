ООС: Боевики обстреляли украинских военных в районе поселка Нью-Йорк

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В направлении поселка Нью-Йорк боевики открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы», — добавили в штабе ООС.