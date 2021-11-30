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Ранен мирный житель: По факту артобстрела Станицы Луганской открыто уголовное производство

30 ноября 2021, 19:45

Ранен мирный житель: По факту артобстрела Станицы Луганской открыто уголовное производство

Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела окрестностей поселка Станица Луганская Счастьенского района Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, вечером 29 ноября незаконные вооруженные формирования открыли огонь по мирным жителям поселка с применением тяжелой артиллерии.

В результате обстрела выведен из строя электротрансформатор и линия электропередач, без света осталось более тысячи человек. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом и транспортное средство.

«Один из снарядов попал в административное здание Новокондрашевской станции пути регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця". Осколочное ранение в голову получил ее работник, находившийся в помещении. Его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали последствия артиллерийского обстрела, были изъяты осколки боеприпасов, предварительно отнесенные к калибру 122 и 152 мм, проводится экспертиза.

В Офисе генпрокурора отметили, что противоправные действия НВФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), а также противоречат нормам международного гуманитарного права и представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

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