Еще 65 жителей Донетчины получат компенсацию за разрушенное в боях жилье

В Донецкой области комиссия по вопросам предоставления денежной компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье приняла решение о выплатах еще 65 пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Отмечается, что включенные в список для получения компенсации люди владеют 40 объектами разрушенного жилья. Из них 14 разрушенных домов расположены в поселке Широкино, 10 — в городе Авдеевка, 9 — в городе Марьинка, 3 — в поселке Пески, 2 — в поселке Гранитное, 1 — в поселке Водяное и 1 — в поселке Яснобродовка.



Таким образом, по результатам заседания 65 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 11,43 млн гривен, что составляет более 285 тыс. гривен на один разрушенный объект. Рассмотрение одного заявления продлено на месячный срок», — сообщили в Минреинтеграции.



В целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 454 пострадавшим, являющимся владельцами 380 объектов жилья, на общую сумму более 105 млн гривен.