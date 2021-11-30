Переселенцы, жители ОРДЛО, наследники: Правозащитница рассказала, как получить задолженность по пенсиям

Пенсионеры с неподконтрольной части Донбасса могут рассчитывать на компенсацию задолженности по пенсиям, невыплаченным еще с 2014 года. Однако это касается не всех пенсионеров из ОРДЛО, объяснила координаторка по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало в эфире «Громадського радіо».



Она напомнила, что Кабмин принял специальный порядок, которым определяется как, кому и в каком размере будут постепенно возвращать пенсии.



«Этот порядок касается людей, перед которыми есть задолженность по пенсионным выплатам и которые возобновили свои выплаты впоследствии. Эти люди должны иметь справку переселенца или зарегистрировать место жительства на подконтрольной Украине территории. Это могут быть также наследники пенсионеров, при жизни не получивших выплат», — пояснила Юлия Трало.



Правозащитница рассказала, куда обращаться, чтобы получить задолженность:

Если вам сейчас выплачивают пенсию, но есть задолженность с прошлых периодов, то ничего делать не нужно. Вас автоматически включат в списки на выплаты. Если сомневаетесь, что вы в списке, можете написать электронное обращение в Пенсионный фонд Украины с просьбой включить вас в список на выплату долга.

Если пенсионные выплаты прекращены или нет справки ВПЛ, нужно приехать на подконтрольную Украине территорию и лично обратиться с заявлением в Пенсионный фонд о возобновлении выплат. После этого вас включат в список лиц, которым выплатят задолженность.

Если речь идет о наследовании, то наследник может сам обратиться в Пенсионный фонд в течение не более 6 месяцев с момента смерти родственника. Если прошло более полугода, необходимо оформлять выплату долга как наследство у нотариуса в общем порядке.