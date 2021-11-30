Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Переселенцы, жители ОРДЛО, наследники: Правозащитница рассказала, как получить задолженность по пенсиям

30 ноября 2021, 21:29

Переселенцы, жители ОРДЛО, наследники: Правозащитница рассказала, как получить задолженность по пенсиям

Пенсионеры с неподконтрольной части Донбасса могут рассчитывать на компенсацию задолженности по пенсиям, невыплаченным еще с 2014 года. Однако это касается не всех пенсионеров из ОРДЛО, объяснила координаторка по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало в эфире «Громадського радіо».

Она напомнила, что Кабмин принял специальный порядок, которым определяется как, кому и в каком размере будут постепенно возвращать пенсии.

«Этот порядок касается людей, перед которыми есть задолженность по пенсионным выплатам и которые возобновили свои выплаты впоследствии. Эти люди должны иметь справку переселенца или зарегистрировать место жительства на подконтрольной Украине территории. Это могут быть также наследники пенсионеров, при жизни не получивших выплат», — пояснила Юлия Трало.

Правозащитница рассказала, куда обращаться, чтобы получить задолженность:

  • Если вам сейчас выплачивают пенсию, но есть задолженность с прошлых периодов, то ничего делать не нужно. Вас автоматически включат в списки на выплаты. Если сомневаетесь, что вы в списке, можете написать электронное обращение в Пенсионный фонд Украины с просьбой включить вас в список на выплату долга.
  • Если пенсионные выплаты прекращены или нет справки ВПЛ, нужно приехать на подконтрольную Украине территорию и лично обратиться с заявлением в Пенсионный фонд о возобновлении выплат. После этого вас включат в список лиц, которым выплатят задолженность.
  • Если речь идет о наследовании, то наследник может сам обратиться в Пенсионный фонд в течение не более 6 месяцев с момента смерти родственника. Если прошло более полугода, необходимо оформлять выплату долга как наследство у нотариуса в общем порядке.

Читайте также:

Выплата пенсионных долгов переселенцам и жителям ОРДЛО: Правозащитники пояснили нюансы

Еще по теме

Люди
Переселенцы ВПЛ
Прочее
Пенсии Задолженность

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:04
Глава «ЛНР» получил партбилет «Единой России», его пригласили на съезд
16:51
Смертная казнь или пожизненное заключение: «ДНР» задержала серийного убийцу
16:00
В Донецке при поддержке «Единой России» открыли еще один пропагандистский проект
15:53
«ДНР» сообщила о ранении жителя Донецка от обстрела
11:30
На неподконтрольной Донетчине за трое суток 140 человек умерли от ковида
10:15
В партию «Единая Россия» вступила первая сотня жителей ОРДЛО
09:54
«ЛНР»: Еще пятеро умерших от коронавируса
23:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 ноября
11:09
В Петербурге появилось граффити с убитым главой «ДНР» Захарченко
09:35
«ЛНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
13:47
КПВВ «Еленовка» будет пропускать граждан в понедельник
09:18
«ЛНР» заявила о пяти летальных случаях от COVID-19
22:43
«ДНР»: Главный мост Донецка требует ремонта, но денег нет
21:43
«ДНР» лишает пенсии: Правозащитник рассказал, кого и почему
все новости
23:06
Упало 47 снарядов: В штабе ООС показали последствия артобстрела Станицы Луганской
22:42
В ОРДЛО ускорили интеграцию молодежи в РФ, массово издавая учебники с идеями «русского мира» — Денисова
22:04
Глава «ЛНР» получил партбилет «Единой России», его пригласили на съезд
21:29
Переселенцы, жители ОРДЛО, наследники: Правозащитница рассказала, как получить задолженность по пенсиям
20:59
Еще 65 жителей Донетчины получат компенсацию за разрушенное в боях жилье
20:36
В НАТО обсуждают введение новых санкций против РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины
19:58
Шмыгаль: Россия стоит за подготовкой госпереворота в Украине
19:45
Ранен мирный житель: По факту артобстрела Станицы Луганской открыто уголовное производство
18:51
ООС: Боевики обстреляли украинских военных в районе поселка Нью-Йорк
18:17
Украина проведет перепись населения совместно с Apple, подписан меморандум
17:56
На Донетчине зафиксировано еще 25 смертей от коронавируса, на Луганщине — восемь
17:33
Лукашенко заявил, что Крым «де-факто и де-юре стал российским»
16:51
Смертная казнь или пожизненное заключение: «ДНР» задержала серийного убийцу
16:49
В Украине будут заочно судить экс-командира ВМС за госизмену в Крыму
16:26
Льготная ипотека для переселенцев: Выдано уже 206 кредитов, 103 – в обработке
все новости
ВИДЕО
Как ветераны войны на Донбассе открыли кузницу в Харькове ►
29 ноября, 19:46
Зеленский против Ахметова: От информационной войны до «госпереворота». Дайджест НД ►
29 ноября, 07:30
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
27 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция