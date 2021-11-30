Переселенцы, жители ОРДЛО, наследники: Правозащитница рассказала, как получить задолженность по пенсиям

Пенсионеры с неподконтрольной части Донбасса могут рассчитывать на компенсацию задолженности по пенсиям, невыплаченным еще с 2014 года. Однако это касается не всех пенсионеров из ОРДЛО, объяснила координаторка по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало в эфире «Громадського радіо».
Она напомнила, что Кабмин принял специальный порядок, которым определяется как, кому и в каком размере будут постепенно возвращать пенсии.
«Этот порядок касается людей, перед которыми есть задолженность по пенсионным выплатам и которые возобновили свои выплаты впоследствии. Эти люди должны иметь справку переселенца или зарегистрировать место жительства на подконтрольной Украине территории. Это могут быть также наследники пенсионеров, при жизни не получивших выплат», — пояснила Юлия Трало.
Правозащитница рассказала, куда обращаться, чтобы получить задолженность: