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Упало 47 снарядов: В штабе ООС показали последствия артобстрела Станицы Луганской

30 ноября 2021, 23:06

Упало 47 снарядов: В штабе ООС показали последствия артобстрела Станицы Луганской

Боевики обстреляли Станицу Луганскую из запрещенной «Минском» артиллерии. Фото: штаб ООС Боевики обстреляли Станицу Луганскую из запрещенной «Минском» артиллерии. Фото: штаб ООС

Во время артобстрела Станицы Луганской 29 ноября боевики выпустили по окрестностям поселка 47 снарядов калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Местные жители говорят, что до сих пор не могут прийти в себя. Буквально в 200 метрах от эпицентра взрывов расположена школа, там во вторник занятия начались с опозданием.

Больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции «Кондрашовская-Новая». Заместитель начальника депо Олег Степаненко рассказал, что последний артобстрел здесь был еще в начале 2015 года, но тогда мины упали рядом и не нанесли большого ущерба.

«На этот раз у нас пострадали 4 здания, а также перебиты колеи и шпалы. Но самое страшное, что один из обломков попал в голову нашего сотрудника, 56-летнего Сергея, дежурившего на КПП депо. Сейчас он находится в местной больнице и состояние его здоровья оценивается как средней тяжести», — говорит Степаненко.

Также один из снарядов попал в частный дом по улице Деповская. Хозяйка Светлана Дмитриевна как раз была дома, это случилось около 15:30.

«Ужас, просто сплошной ужас. Я целый час пролежала на полу. А в это время мины еще падали где-то рядом. Через разбитое окно со стороны железнодорожного депо были слышны крики людей, и я от этого еще больше пугалась. Представители местных властей уже приезжали и пообещали помочь. Иначе сама я со своим горем просто не справлюсь. Обстрел нашей Станицы Луганской никакими человеческими законами объяснить нельзя», — считает пострадавшая жительница поселка.

По словам пресс-офицера одной из отдельных десантно-штурмовых бригад, которая защищает данное направление, капитана Александра, на их участке линии фронта боевики не проявляли такой активности около двух лет.

«Кроме артобстрела Станицы Луганской, 29 ноября примерно в то же время оккупанты еще открывали огонь из минометов калибра 120 мм по населенному пункту Старый Айдар. Там упали около 40 снарядов. Однако, к счастью, никто из местных не пострадал», — сказал пресс-офицер.

Он добавил, что в течение всего ноября боевики постоянно нарушают международные договоренности и всячески провоцируют украинских военных.

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