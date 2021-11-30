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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября

30 ноября 2021, 23:55

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 706 новых случаев коронавируса, умерли 25 пациентов. За все время пандемии на подконтрольной территории COVID-19 диагностировали у 154 263 человек: выздоровели 139 834 человека, а умерли — 4 529.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 987 новых случаев коронавирус. За трое суток, пока подсчеты не проводились, от осложнений вируса умерли еще 140 пациентов. С начала пандемии, как утверждают в группировке «ДНР», коронавирусом заболели 108 621 человек: 90 498 человек выздоровели, летальных случаев — 8 255.

В Луганской области выявили 224 заболевших коронавирусом, 8 человек умерли. За все время исследований на подконтрольной части Луганщины зафиксировано 57 072 заболевших: 49 940 пациентов выздоровели, а 1 985 умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 5 смертей от коронавируса. Всего группировка «ЛНР» признает 20 621 заболевшего ковидом: 16 899 пациентов выздоровели, а 2 922 — умерли.

Политика

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть «красной линией» для России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что для людей, «проживающих в двух непризнанных пока республиках — "ДНР" и "ЛНР" — тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».

Сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия», заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время визита в оккупированный Донецк. Он, в частности, лично вручил партбилет главе группировки "ЛН"Р Леониду Пасечнику. В МИД Украины отреагировали, заявив, что раздача партийных билетов «Единой России» не компенсирует жителям Донбасса последствий российской оккупации

Боевые действия

29 ноября боевики открыли огонь по мирным жителям поселка Станица Луганская с применением тяжелой артиллерии. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Прокуратура начала расследование, действия боевиков квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Общество

В оккупированном Донецке группировка «ДНР» при содействии российской партии власти открыла «Русский дом». В открытии участвовали члены группировки «ДНР» и посетивший город депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий.

Молодежи ОРДЛО через учебники, которые издаются на оккупированных территориях, искусственно навязывают идею неотъемлемости региона от «русского мира». Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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