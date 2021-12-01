Почти 12 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За вторник, 30 ноября, в Украине выявили 11 960 случаев заражения коронавирусом, что на 1 406 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 26 160 пациентов, умер 557 человек. Вчера госпитализировали 3 629 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 450 341 человека. Из них выздоровели 2 972 192 пациента, а умерли 86 532 человека.



Вчера вакцинировался 233 471 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 468 635 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 468 633 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 11 279 127 человек. Всего проведено 24 747 760 прививок.