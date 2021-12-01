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В Донецкой области – 666 новых случаев ковида

01 декабря 2021, 10:04

В Донецкой области – 666 новых случаев ковида

К утру 1 декабря в Донецкой области выявили 666 новых случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 1 031 человек, а умерли 39 пациентов.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 154 929 человек. Из этого числа выздоровели 140 865 человек, а умерли — 4 568.

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За прошлые сутки в Донецкой области выявили 706 новых случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 1 334 человека, а умерли 25 пациентов.

 

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