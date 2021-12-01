Зеленский рассказал, куда направят деньги, полученные за счет «ресурсного» закона

Президент Украины Владимир Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховую Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Об этом он заявил, выступая с трибуны парламента 1 декабря.



Он напомнил, что вчера, 30 ноября, Рада приняла налоговый закон № 5600, который увеличивает ренту – плату за использование природных ресурсов Украины.



«Плата на пользование недрами будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или на покупку собственного жилья в Украине», – сказал Зеленский.



Он добавил, что благодаря паспорту украинца и закону о недрах «наши или чьи-то олигархи впервые станут инвесторами в будущее наших детей».