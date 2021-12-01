Ермак заявил о высоких рисках эскалации со стороны РФ и тупике Нормандского формата

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этой зимой существую высокие риски полномасштабной эскалации со стороны России. Он надеется, что этого не произойдет.



«Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет», — сказал Ермак в интервью «РБК-Украина», оценивая угрозу полномасштабной эскалации со стороны РФ.



Глава ОП отметил, что о мотивации Кремля можно только догадываться, но подчеркнул, что «вся мотивация в большой политике — большие интересы».



«Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами», — подчеркнул Ермак.



Также он считает, что Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе «действительно зашел в тупик».



По его словам, это, в частности было связано с парламентскими выборами в Германии.



«Через неделю-полторы появится новый канцлер [Германии]. Хотя Ангела Меркель приложила много усилий, чтобы организовать новый саммит лидеров нормандской четверки. И я неоднократно повторял, что было бы замечательно если бы в конце ее каденции таки состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Но, к сожалению, не сложилось», — резюмировал Ермак.