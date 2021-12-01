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Ермак заявил о высоких рисках эскалации со стороны РФ и тупике Нормандского формата

01 декабря 2021, 12:34

Ермак заявил о высоких рисках эскалации со стороны РФ и тупике Нормандского формата

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этой зимой существую высокие риски полномасштабной эскалации со стороны России. Он надеется, что этого не произойдет.

«Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет», — сказал Ермак в интервью «РБК-Украина», оценивая угрозу полномасштабной эскалации со стороны РФ.

Глава ОП отметил, что о мотивации Кремля можно только догадываться, но подчеркнул, что «вся мотивация в большой политике — большие интересы».

«Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами», — подчеркнул Ермак.

Также он считает, что Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе «действительно зашел в тупик».

По его словам, это, в частности было связано с парламентскими выборами в Германии.

«Через неделю-полторы появится новый канцлер [Германии]. Хотя Ангела Меркель приложила много усилий, чтобы организовать новый саммит лидеров нормандской четверки. И я неоднократно повторял, что было бы замечательно если бы в конце ее каденции таки состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Но, к сожалению, не сложилось», — резюмировал Ермак.

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