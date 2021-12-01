Ермак отрицает, что просил перенести операцию по «вагнеровцам»

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что давал указания тогдашнему начальнику Главного управления разведки Василию Бурбе перенести спецоперацию по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».



«Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов», — сказал Ермак в интервью «РБК-Украина».



Глава ОП также ответил на вопрос о том, был ли у него разговор с Бурбой, о котором тот ранее рассказал в телеэфире. В частности бывший начальник разведки заявил, что Ермак якобы передал ему команду президента Владимира Зеленского перенести спецоперацию по «вагнеровцам».



«Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента», — сказал руководитель Офиса президента.



По словам Ермака, Зеленский лично ведет все, что связано с разведывательными органами.



«Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу я не получал. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе», — подчеркнул Ермак.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. Из него ясно, что президент Владимир Зеленский знал об операции, а, согласно словам бывшего начальника ГУР МОУ Василия Бурбы, глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить. Однако Bellingcat не удалось независимо подтвердить этот разговор, а Офис президента не прокомментировал расследование.



Временная следственная комиссия парламента в своем отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой — неизвестно. Утечки информации с украинской стороны, согласно отчету ВСК, не было.



Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию участников ЧВК из-за того, что в самолете турецких авиалиний вместе с боевиками летели бы обычные граждане, которые могли бы пострадать.



Глава ОП Андрей Ермак 30 ноября дал показания Государственному бюро расследований по делу о спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».