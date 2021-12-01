В Украине могут упростить получение справки переселенца

Верховная Рада планирует усовершенствовать процедуру получения справки переселенца. Сегодня, 1 декабря, нардепы 304 голосами поддержали в первом чтении за проект закона №4487, который вносит изменения в закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».



Документ предлагает изменить процедуру выдачи справки переселенца в случае, если у него нет регистрации места жительства на неподконтрольной территории, откуда он приехал.



Проект предусматривает сокращение срока принятия решения о взятии на учет внутренне перемещенного лица в таком случае с 15 до 7 рабочих дней.



При этом определяется, что в случае предоставления заведомо ложных сведений для получения справки человек должен возместить фактические расходы, понесенные за счет государственного и местных бюджетов.



Законопроект также предусматривает, что внутренне перемещенные лица пользуются всеми правами и свободами в соответствии с Конституцией, законами и международными договорами Украины. Кроме того, проект закона предусматривает возможность доступа внутренне перемещенных лиц к услугам, льготам, предоставляемым жителям территориальных громад Украины по месту жительства.



На законодательном уровне регулируется реализация права внутренне перемещенных на жилье через реализацию государственных и местных программ, в частности жилья временного назначения.



Кроме того, предлагается внести изменения в срок длительного переселенца по месту жительства – с 60 дней до 6 месяцев.



Также парламент 250 голосами поддержал сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.