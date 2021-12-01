В Луганской области – более 200 заболевших ковидом за сутки

В Луганской области, на подконтрольной правительству территории, к 1 декабря зафиксировали 229 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество заболевших – в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске.



По данным облгосадминистрации, за прошлые сутки 14 заболевших умерли. Все умершие – старше 60 лет.



За все время исследований на подконтрольной части Луганщины зафиксированы 57 301 заболевший COVID-19. Из них 50 315 пациентов выздоровели, а 1 999 умерли.