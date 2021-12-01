Боевики пытались дистанционно заминировать Марьинку, ранен местный житель

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, но ранен один мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в направлении Авдеевки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а территорию Марьинки попытались дистанционно заминировать противопехотными минами ПОМ-2.



Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить НВФ прекратить обстрелы.



Как уточнила украинская сторона СЦКК, инцидент в Марьинке произошел сегодня с 11:36 до 11:46.



«Огонь велся с направления Трудовское (окраина Донецка — Ред.). Вооруженные формирования РФ произвели два выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7. В результате взрыва одной из мин, в районе улицы Москалевского, 42, был ранен гражданин Удинский Сергей Анатольевич, 1980 года рождения, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него диагностировано осколочное ранение голени. Также в результате обстрела был поврежден автомобиль УАЗ-469», — говорится в сообщении.



Отмечается, что данные факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и в областную прокуратуру.

Фото: Украинская сторона СЦКК