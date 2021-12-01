Вывезли из Киева в Северодонецк: В ООН рассказали о произвольном задержании СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают практику произвольных задержаний. Об этом говорится в опубликованном сегодня обзоре мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября.



В качестве примера там привели инцидент, когда в июне этого года мужчина был задержан в Киеве и доставлен поездом в помещение СБУ в Северодонецке Луганской области. Там его без адвоката его допросили о деятельности с 2014 года в России и на территории, контролируемой группировками «ДНР» и «ЛНР».

Представители СБУ конфисковали его паспорт и привезли мужчину в гостиницу, где ему приказали никуда не выходить и никому не звонить. Приехавшие в отель для разговора с ним сотрудники СБУ предложили ему условный приговор в случае признания вины по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность) и 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат, к которому обратился родственник мужчины, посоветовал отказаться от сделки и покинуть отель, где он жил три недели, что он и сделал. В августе 2021 года СБУ официально задержала этого мужчину.

Кроме того, миссия зафиксировала десять случаев произвольных задержаний и содержания под стражей без связи с внешним миром в ОРДЛО в основном в форме «административного ареста» (на территории, контролируемой «ДНР») и «превентивного задержания» (на территории, контролируемой «ЛНР»). «Семьи неделями и месяцами не знали о местонахождении и судьбе задержанных близких, что негативно сказывалось на их физическом и психологическом состоянии», — говорится в обзоре.

Миссия также задокументировала один случай пыток мужчины сотрудниками «министерства государственной безопасности» в ОРДЛО.