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В Госпогранслужбе опровергли информацию о расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне

01 декабря 2021, 19:58

В Госпогранслужбе опровергли информацию о расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне

Информация о якобы расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне не соответствует действительности, это фейк. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что в сети Интернет начало распространяться видео, на котором якобы снятые тепловизионной камерой кадры расстрела группы незаконных мигрантов. На видео, записанном якобы 29 ноября, видна надпись «PRILUKI».

«Отдельные ресурсы дописывают, что это был расстрел украинскими военными, другие уточняют, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения. Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация является фейковой. Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было обнаружено», — подчеркивают в ГПСУ.

Там также отметили, что несколько недель назад уже были зафиксированы похожие фейковые сообщения о задержании незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне. Они также были опровергнуты.

«Просим граждан оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов и используемую российской пропагандой», — добавили в Госпогранслужбе.

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