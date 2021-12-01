Акция протеста в Киеве: Участники требуют отставки Зеленского и направились к Офису президента

Акция протеста на Майдане Независимости. Фото: «Новости Донбасса»

В среду вечером на Майдане Независимости прошла акция протеста «Захисти країну — зупини переворот». К началу митинга в 19:00 собралось около 2 тысяч человек.



На Майдане установили сцену, на которой выступали протестующие. В их числе представители разных политсил и организаций, в частности, со сцены выступала народный депутат, председатель партии «Голос» Кира Рудык, журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, политик Александр Турчинов и другие.



Среди участников были замечены флаги партий Нацкопус, «Демократична сокира», организаций «Брати по зброї», «Спільна справа», ФОП.



Протестующие потребовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, перевыборов Верховной Рады и отставки президента Владимира Зеленского.



Дальше участники акции направились к Офису президента.



За правопорядком в центре столицы сегодня следят полиция и Нацгвардия, по официальным данным привлечено более 4,5 тысячи сотрудников. В связи с акцией полиция частично перекрыла правительственный квартал.

Порядок обеспечивают несколько тысяч правоохранителей. Фото: «Новости Донбасса»

На Банковой митингующие огласили свои требования, обошлось без потасовок с правоохранителями. Вскоре акция завершилась.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов также назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.